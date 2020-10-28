Suriye’de tank ve uçakların korkulu rüyası “Ebu Tow” M5 Dergisine konuştu

Süheyl Hamud, ‘anti-tank’ füzesi kullanmaktaki maharetiyle tüm dünyaya ün saldı. İyi bir nişancı olmak için nasıl ve nelere çalışmalı?

Adım Süheyl Hamud veya ‘EBU TOW’ devrimde insanlar bana bu şekilde seslenmeyi seviyor, İdlib Cebel zaviye doğumluyum.

Devrim öncesi Suriye ordusunun özel harekatında gönüllüydüm, uzmanlık alanım ise Rus yapımı M/D MALYUTKA füzeleriydi.

Devrim öncesi atış yapmayı Halep’te bulunan Meydan atış külliyesinde öğrendim orada pratik yaptım, daha sonra ise Halep’in batı kırsalındaki özel harekatın 46.alayında devam ettim, buradan 2012 yılında devrimin başlamasıyla ayrıldım.

İlk MALYUTKA füzesini Esad Rejmin’den ayrılmadan önce sahip olduğum alandan, Albuhus Alilmiya savaşında vurdum. Amerika’nın Özgür Suriye Ordusuna destek vermesiyle beraber ve TOW füzelerinin savaş cephelerine girmesiyle beraber ilk TOW füzesini 2014 yılının başlarında Hazm Harekatıyla beraberken vurdum.

En iyi atış yaptığınız silahın özellikleri neler? Karada sabit ya da hareketli hedeflere nişan alırken nelere dikkat ediyorsunuz?

Herhangi bir füzeyle atış yapmadan önce, hedefi takip ettiğimizde atış yapanın hızlı davranmaması ve sabırlı olması gerekir bunun yanı sıra savaştayım psikolojisinden ayrılmış olması gerekir, şunu bilmeliyiz ki sabırlı olmak, sakince davranmak ve yüksek odağa sahip olmak bir atıcının en önemli özellikleridir.

Ebu Tow veya herhangi bir savaşçı bir silahı sevdiği zaman ve ona hakim olduğu zaman bu silah devrimin bir parçası haline geliyor, bu nedenle bu silahı ustaca kullanması gerek.

Suriye devrimine TOW ve MALYUTKA vurucusu olarak iştirak ettim ve MALYUTKA füzelerini TOW füzelerinden daha fazla tercih ediyorum bunun nedeni TOW’dan daha iyi olmaları değil fakat MALYUTKA füzeleri Rus yapımı ve Rus yapımı bir füzeyle bir Rus tankı veya askeri aracı vuruyorum.

Herhangi bir atışçı, sabit veya hareketli bir hedefi gördüğü zaman sabit hedefi tercih ediyor, vurması daha kolay olduğu için, fakat bir nişancı her iki hedefle baş etmesi gerekir :

Füzeyi sabit veya hareketli hedefe vurmadan önce kendime şunu diyorum’ eğer ben şuan bu hedefi imha etmezsem savaş alanında ve bana güvenen arkadaşlarımı hedef alacak.

Devrim sürecinde isabet ettiğim en başarılı hedeflerden biri, Halep uluslararası havalimanında isabet ettiğim iki MİG-23 uçağıydı, havalimanı yolunda gittim ve havalimanı terminalini gördüm, füzeye yükleme yapmaya başladım, hedefi vurmadım, yarım saat bekledim.

Askeri bir araç geldi uçağı yakıt ve füzeler ile teçhiz etti daha sonra TOW dürbününden Suriyeli pilotu gördüm o sırada pilot kokpite geçiyordu.

Nefesimi tuttum ve füzeyi fırlattım, benim ile uçak arasındaki mesafe 3400 metre yani 15 saniye içinde hedef imha edilecekti öyle de oldu füze uçağa değdiğinde hedef hemen patladı ve alev çıkmaya başladı.

Pilotun Esad güçlerinde görev yapan bir komutan olduğunu hatırlıyorum, TOW füzesiyle öldü

Bugüne kadar karada ya da havada kaç hedefi vurdunuz?

M/D füzelerini kullanmayı başladığımdan beri yaklaşık 133 hedefe isabet kaydettim. Bütün hedefler cephelerde ve savaş alanında olan askeri hedeflerdi.

Türkiye’nin SİHA’larının etkilerini değerlendirebilir misiniz?

Ben silah kullanmasını ve silahı görmeyi çok seviyorum, daha önce Türk Sihaları gibi bir uçak görmedim. Bana güney İdlib kırsalında ve Serakib de hiçbir askeri hedef bırakmadı, bir günde benim rekorumu geçebildi.

Suriye’de nasıl gelişmeler bekliyorsunuz?

Hiç kimse gelecekte Suriye’de ne olacak tahmin edemez, Suriye Halkı Türk ordusuna ve Milli Suriye ordusuna çok güveniyor, bu halkı inşallah hayal kırıklığına uğratmayacağız.

Kaynak: M5Dergi