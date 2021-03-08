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Suriye'de rejimin kontrolündeki Hama'da patlama: 18 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Hama ilinin doğusunda iki mayının patlaması sonucu 18 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, ülkenin orta kesiminde, Hama ilinin doğusundaki Selemiyye ilçesinin Vadi el-Azip bölgesinde iki mayın patladı.

Haberde, patlama soncu 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Patlamanın gerçekleştiği bölge, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolünde yer alıyor.

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