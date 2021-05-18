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Suriye'de PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı

Suriye'nin Haseke ilinde PKK/YPG'li teröristler, artırılan yakıt fiyatlarını protesto eden halka ateş açtı. 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Deyrizor ve Haseke kırsalında halkla terör örgütü PKK/YPG arasındaki gerilim yükselerek devam ediyor.

Suriye'de YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde yakıt fiyatlarının artması protesto edildiSuriye'de YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde yakıt fiyatlarının artması protesto edildiDünya

Bölgedeki enerji kaynaklarının büyük bölümü terör örgütünün işgali altında. Terör örgütü PKK/YPG, yakıt fiyatlarını son dönemde orantısız şekilde arttırdı.

Ekonomik imkanları oldukça kısıtlı olan halk, bu artışa tepki göstermek için sokaklara döküldü.

5 sivil yaşamını yitirdi

Teröristler, Haseke'nin Nevşe Mahallesi'nde toplanan halkı dağıtmak istedi. Açılan ateş sonucu 5 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor.

Örgüt, 2017 yılında ülkenin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

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