Suriye'de PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı

Deyrizor ve Haseke kırsalında halkla terör örgütü PKK/YPG arasındaki gerilim yükselerek devam ediyor.

Bölgedeki enerji kaynaklarının büyük bölümü terör örgütünün işgali altında. Terör örgütü PKK/YPG, yakıt fiyatlarını son dönemde orantısız şekilde arttırdı.

Ekonomik imkanları oldukça kısıtlı olan halk, bu artışa tepki göstermek için sokaklara döküldü.

🔹PKK/YPG terör örgütü Suriye Haseke'de sivillere ateş açtı.

🔹5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.



Suriye’nin Haseke ilinde PKK/YPG’nin akaryakıta yaptığı %300’ü aşkın zamlar protesto edildi. PKK/YPG'li teröristler halka ateş açarak karşılık verdi. pic.twitter.com/Ijfws0zhle — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 18, 2021

5 sivil yaşamını yitirdi

Teröristler, Haseke'nin Nevşe Mahallesi'nde toplanan halkı dağıtmak istedi. Açılan ateş sonucu 5 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor.

Örgüt, 2017 yılında ülkenin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.