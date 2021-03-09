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Suriye'de görev yapan 194 jandarma özel harekat personeli Bingöl'e döndü

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan 194 jandarma özel harekat personeli, Bingöl'e dönüş yaptı.

Suriye'nin Afrin bölgesine 10 Eylül 2020'de gönderilen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı 194 personel, yaklaşık 6 ay süren görevlerini başarıyla tamamladı.

Jandarma özel harekatçılar, Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 uçakla Bingöl Havalimanı'na getirildi.

Asıl görev yerlerine ve ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan özel harekatçılar, Bingöl Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve aileleri tarafından karşılandı.

Komutan ve aileleriyle bir süre hasret gideren özel harekatçılar, sivil otobüslerle İl Jandarma Komutanlığına geçti.

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