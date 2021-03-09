Süreç giderek bu noktaya evriliyor

Selahattin Demirtaş söyleşide, 2013-2015 yılları arasındaki "çözüm sürecine" dair "gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat" olmadığını savundu.

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında AK Parti'ye koalisyon teklifi yapıldığı iddialarının doğru olduğunu söyleyen Demirtaş ancak bunların ilk defa basına yansımadığını söyledi.

Demirtaş, "demokrasi ittifakı" önerisi konusunda ise "Sürecin giderek bu noktaya evrildiğini düşünüyorum" diye konuştu.

HDP ile İYİ Parti arasında "demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulmasını" öneren Demirtaş, "İYİ Partili bazı siyasetçilerin faşizan söylemlerinin diyalog ve çözüm zeminini tahrip ettiğini" söyledi.

Demirtaş, parti kapatma tartışmalarıyla ilgili olaraksa "Herkes şundan emin olsun ki kapanan HDP olmaz" dedi.

HDP'nin eski milletvekili ve sözcüsü Osman Baydemir, geçtiğimiz aylarda İngiltere'de, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında AK Parti'ye yaptıkları önerilere dair ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Baydemir, süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi için eski milletvekili Celal Doğan'ı görevlendirdiklerini ve bu görüşmede Erdoğan'a "çözüm sürecinin devam etmesi kaydıyla" üç teklif götürüldüğünü söyledi:

"CHP ile koalisyona destek, azınlık hükümetine destek ve AKP ile koalisyon yapmak."

Demirtaş, Baydemir'in bu açıklamalarının doğru olup olmadığı ve Erdoğan'ın yanıtının ne olduğu sorusuna şu yanıtı verdi:

"Osman Bey'in belirttiği noktalar doğru. Ancak bunlar, ilk defa basına yansımıyor. O tarihte de bunları açıklamıştık zaten. Erdoğan'ın ne cevap verdiğiyse yaşananlardan anlaşılıyor olsa gerek. Tüm çözüm ve diyalog seçeneklerini reddederek gerilimi ve çatışmayı seçti."

'Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yok'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde hükümete "Çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi yeri ve zamanı geldiğinde mutlaka açıklayacağız. Bize vaat edilenleri açıklamazsak namerdiz" sözleriyle seslenmişti.

Demirtaş, kamuoyunun iddia edilen vaatlerle ilgili ne kadar bilgiye sahip olduğu ve kendisinin de bir gün bu "vaatlerle" ilgili konuşup konuşmayacağına dair sorumuzu cevaplarken bunların var olmadığını söyledi.

"Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yoktur. Vaat edilen ve edilmeyen her şey kamuoyunun bilgisi dahilindedir" dedi.

Demirtaş, sürecin tümüyle yasal zeminde gerçekleştiğini de savundu:

"Çözüm süreci tümüyle yasal ve ahlaki zeminde ilerlemiştir. Yöntemi eleştirilebilir ancak meşruiyeti, yasallığı ve ahlakiliği tartışma konusu bile yapılamaz. Çünkü biz, tümüyle iyi niyetle yaklaştık. Ölümleri durdurduk ve sorunun çözümünü çatışma zemini dışına taşımaya gayret ettik."

'İç dinamikler' açıklaması ne anlama geliyor?

Demirtaş, geçtiğimiz günlerde bir yazısında, "Türkiye, barışı iç dinamikleriyle sağlayabilecek yeterliliktedir" ifadesini kullandı.

Kamuoyunda "Oslo süreci" olarak anılan süreçte bazı yabancı aktörlerin de olduğu düşünülüyor.

"Çözüm sürecinin" ise tamamen yerel aktörler üzerinden ilerlediği yorumu yapılıyor.

"Yani gelecekteki olası bir çözüm arayışının bu ikincisi gibi 'yerli' olması gerektiğini mi söylüyorsunuz?" sorumuza Demirtaş, "Benim görüşüm bu şekilde. Türkiye'nin tüm sorunlarını, kendi iç dinamiklerine yaslanarak çözebileceğini düşünüyorum. Doğrusunun da bu olduğuna inanıyorum" cevabını verdi.

Yeni parti iddiaları: 'Gündemimde değil'

Son dönemde medyada, yeni bir Kürt partisi kurulabileceğine dair iddialar ortaya atılıyor.

Bu konuda da eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in bazı açıklamaları, yeni parti sinyali verdiği yönünde yorumlanıyor.

Demirtaş, bu konuyla ilgili, "Parti kurmak usul ve esasları yasalarda belirtilmiştir. İsteyen herkes, bu çerçevede dilekçesini hazırlayıp partisini kurabilir. Biz HDP'liyiz ve HDP'yi büyütmeye gayret ediyoruz. Diğer tartışmalar benim gündemimde değil" diye konuştu.

Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Gara'da yaşananlar ardından hazırladığı bir yazısında barış yanlılarını aktif tutum almaya çağırmıştı.

Demirtaş, bununla tam olarak de demek istediğini şöyle yorumladı:

"Barış yanlıları, barış istediklerine dair niyet beyanının ötesine geçmeli ve somut çözüm programlarıyla, net çağrılarla seslerini yükselterek barış için kamuoyu oluşturmalı, şiddetin son bulması için herkese demokratik bir basınç uygulamalıdır. Yoksa, 'barış barış' demekle maalesef ki barış gelmiyor. Silahların susması için tüm muhalefet ve demokrasi güçleri ortak bir çözüm deklarasyonu hazırlayabilir ve buna dayanarak da çağrılar ve hatta bazı görüşmeler bile yapılabilir."

Akşener'in açıklamaları ve HDP-İYİ Parti ilişkileri

Demirtaş, geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili bir "kahvaltı" açıklaması yapmıştı.

Akşener ise buna karşı, "Güneydoğu'nun bir özelliği şudur. Kanlın olsa kan davalı birisi olsa kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır" cevabını verdi.

Akşener aynı günlerdeki bir açıklamasında, "Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Bunu kendisi de reddetmiyor zaten" dedi.

Bu açıklamayı sorduğumuz Demirtaş, Akşener'e cevap vermeyeceğini söyledi:

"Sayın Akşener'e doğrudan cevap vermem yakışık almaz. Hapisten kendisine cevap vermeyeceğim.