Süper Lig'in son 15 sezonunda yerli teknik direktör damgası
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlaması halinde, Türk futbolunda yerli teknik direktörlerin başarılarına bir yenisi daha eklenecek.
Süper Lig'de geride kalan 64 sezonun 29'unda Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 15 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.
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Sarı-kırmızılıların kupayı kazanması durumunda ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak.
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2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş,
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2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor,
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