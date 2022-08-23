Süper Lig'de 3.hafta sona erdi!
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası tamamlandı. Adana Demirspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, haftayı 7 puan ve averajla lider bitirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası, üç karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde dün oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenerken, Arabam.com Konyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkardı ve 3. haftayı averajla lider bitirdi.
Lig'de puan durumu şu şekilde:
Süper toto Süper Lig'de 4. haftanın maç programı şu şekilde
26 Ağustos Cuma:
21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
27 Ağustos Cumartesi:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
21.45 Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Adana)
28 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
29 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)
21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
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