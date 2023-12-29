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TFF'den Süper Kupa açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi sosyal medyadaki dezenformasyona ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi açıklama yaptı.

Açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" denildi.

 

 

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