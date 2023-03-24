Sunak'tan Netenyahu'ya gerilimi düşürme çağrısı

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, iki başbakanın Londra'da bir araya gelmesinin ardından görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, iki başbakan, ortak teknoloji ve bilimsel projelere 20 milyon sterlin (yaklaşık 466 milyon lira) destek sağlayacak "Birleşik Krallık-İsrail 2030 Yol Haritası"nın imzalanmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı ele alan liderler iki ülke arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının detaylarını da görüştü.

Rusya-Ukrayna savaşı ve İran gibi ortak güvenlik ve savunma konularının da görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Başbakan (Sunak), İngiltere'nin Ukrayna'daki duruma ilişkin analizini ve egemenliklerini savunmak için devam eden uluslararası desteğin önemine vurgu yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre iki başbakan İran'ın faaliyetlerinin bölgede istikrarsızlaştırıcı etkiye sahip olduğunu dile getirirken, İsrail ve İngiltere'nin bu konuda yakın çalışacağı bilgisi paylaşıldı.

Sunak'ın karşılaştıkları terör olayları karşısında İsrail'le dayanışma içinde olduklarını kaydettiği belirtilen açıklamada, "Birleşik Krallık, her zaman İsrail'i ve kendisini savunma kabiliyetini desteklemektedir. Aynı zamanda Başbakan, Batı Şeria'da artan gerilim ve iki devletli çözüme yönelik çabaları baltalama riskine ilişkin uluslararası endişelere vurgu yaptı. Özellikle yaklaşan dini bayramlarda gerilimi azaltmak için tüm çabaları teşvik etti." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'de protestolara neden olan yargı reformuna ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, "Başbakan, İsrail'de önerilen yargı reformları da dahil olmak üzere, ilişkilerimizin temelini oluşturan demokratik değerleri korumanın önemini vurguladı." ifadelerine yer verildi.