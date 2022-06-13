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Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk'ten gümüş

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Sümeyye Boyacı 50 metre sırtüstü kategorisinde 41.58 saniyelik derecesi ile altın madalya kazandı.

Şampiyonada 50 metre sırtüstünde mücadele eden milli sporcu Sevilay Öztürk ise 44.45 saniyelik derecesiyle gümüş madalya aldı.

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