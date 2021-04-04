Süleyman Soylu'dan skandal bildiriye tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 103 emekli amiralin bildiri yayınlamasına tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."