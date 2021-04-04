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Süleyman Soylu'dan skandal bildiriye tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 103 emekli amiralin bildiri yayınlamasına tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."

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