Süleyman Soylu'dan Meclis'te Gara bilgilendirmesi

13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilmesi TBMM'in de gündeminde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ardından Meclis kürsüsüne çıkıp söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin bilinmeyen detayları anlattı. Soylu'nun konuşmasının henüz başlarında sesinin titrediği, ağlamamak için kendisini zor tuttuğu görüldü.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bir hüzünlü günde, bir yas gününde hep birlikteyiz. Gara'da şehit olan, kaçırıldığı günden bu yana 5-6 yıldır ailelerinin dertleriyle dertlendiğimiz bu evlatlarımızın şahadetine Allah'tan rahmet diliyorum. Dün ben de arkadaşlarım gibi cenazedeydim Mersin Bozyazı'da. Ünzile anneyi dün tanımadım. Gardırop siyasetçisi değiliz biz. Ünzile teyze evladıyla ilgili, acısıyla ilgili bir şey söylemedi. Üç defa 'Dik durun, dik durun, dik durun' dedi.

#SONDAKİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Meclis'te #Gara bilgilendirmesi)



🔹Çocuklar kaçırıldığında Öznur Çalık, Pervin Buldan'ı aradı.

🔹Pervin Buldan cevaben dedi ki “Biraz misafir edip sonra bırakacaklar. pic.twitter.com/0TRnHpl5Ep — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021

"ŞEHİT AİLELERİNİN METANETİ DÜN BİR DERS DAHA VERDİ"

Sadece o mu? Müslüm Altuntaş'ın babası Şevket Altuntaş, başımız sağ olsun demeye gerek kalmadan, 'Gam yok, keder yok Bakan bey' dedi. Çok şehit cenazesine katılıyorum ama bu kadar uzun bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti, ortaya koydukları sabır dün ve akşam ve dün bir ders daha verdi.

"BU ÇOCUKLAR AİLELERİNİN YANINDAN KAÇIRILDI"

Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren Avrupa ve ABD, sosyal medya, diğer bir takım cereyanlar içinden söylenenler bir amaca matuf biçimde söylenenler. Bu çocuklar ailesi ve eşinin yanında kaçırıldılar. 2016'da en son kaçırılanlar açık öğretim imtihanına giderken kaçırıldılar. Yaklaşık 5 yıldır bu olayı hep beraber yaşıyoruz. Bu ailelere sadece vatandaş muamelesi yapmadık, evlat muamelesi yaptık, her 3 ayda bir görüştük. Derdimiz ne Gara'da? Niçin Hakurk?

"ÖLÜMLERİNDE DE AİLELERİ İSTİSMAR ETMEK İSTEDİLER"

Allah razı olsun TSK'dan. Gara'nın 3 boyutlu haritasını görseniz. Gerçi bir vekil yakın zamanda gitti oralarda boy gösterdi. İsmini sorarsanız söyleriz. Bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu. Belçika numaralı telefondan ailelere telefon açtılar. Bombalamasınlar dediler. Çocukları katlettikten sonra ölümlerinde de ailelerini istismar etmeye kalktılar. Emre Uslu denen müptezelden FETÖ'nün tüm müptezellerine kadar Allah'ınızı severseniz terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır, terör örgütünden hukuk bekleyen hain oğlu haindir.

Biz terör örgütüyle terazinin aynı kefesiyiz öyle mi? Tam 5 kere benim bakan yardımcım bir yılda görüştü. Biz devletiz. Aileleri alıp Irak'a götürdüler, elleri boş döndü. Terör örgütünün ilk katliamı mı?

"TERÖR ÖRGÜTÜ 6021 SİVİL KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ"

Şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi. O insan hakları denilen canı çıkacısa dernek bir tanesi için bunları söyledi mi? İnsan Hakları denen dernek bir tanesini söyledi mi? Devlet burada üstüne düşen her şeyi yapmıştır.'Bunları getirin, her türlü teminatı biziz' denildi.

'MİSAFİR EDİP BIRAKACAKLAR'

Şu MLKP'li gözaltına alınmış denildi, onu bırakın şu askerleri getirin denildi. Öznur Çalık burada. Siz Pervin Buldan'ı aradınız mı, aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki "Çocukları biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar." 1987 16 şehit, 10 çocuk, 2 kadın… Bunlara acımayan, benim polisime, askerime, kahraman jandarmama, sivil vatandaşıma acır mı?

"O KARAYILANI BİN PARÇAYA BÖLMEZSEK..."

Bombalama yalanlarını bildiğimiz için hemen inisiyatif alarak valiye, başsavcıya, 2. Ordu komutanına 'beşiniz beraber olacaksınız, meseleyi de şöyle yürüteceksiniz' dendi. Fotoğraflar çekilecek, aileler gelecek ve vücut bütünlükleri görülecek, hepsinin tutanakları tutulacak. Otopsi raporlarının hepsi burada. İçimiz kan ağlıyor. Bu fotoğraflara baktığımız zaman Allah şahittir o Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek...

Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukun, namusun dışında adım atmamıştır. Orada 2 terörist yakalandı, alındı, ifadesi alındı. Bu evlatları ülkesine, ailelerine canlı kavuşulsun diye büyük bir merak ve beklenti içindeydik. Dün aileleri ile nasıl konuşacağımızı kara kara düşündük.

"AİLELERİNE TESLİM ETMEK İSTEDİK AMA GERÇEKLEŞTİREMEDİK"

Terörle mücadele bugün başlamamıştır. Çok büyük süreçle en yakın zamanda bu PKK'nın kökünü kazıyarak sona erecektir. Türkiye'de 300'ü altına düştü doğru... Orada çocukların eline zorla silah tutuşturdukları için 15 bin kişi var. Bu PKK ve PYD terör örgütü ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek. Şehitlerimize karşı zafer kazanamayacak, şehitlerimiz onları yenecek. 6021 katliamı nasıl gerçekleştirmişlerse bu evlatlarımızı da o mağarada katlettiler. Bunları getirip ailelerine teslim etmek isterdik ama bunu gerçekleştiremedik. Bugün sabah gittik genel başkanlara bunu izah ettik bütün samimiyetimizle.

Siz bu izahattan sonra Trump'tan bunları isteseydiniz derseniz; yanınızdakilerden istemek için ne yaptınız da bu memleketin evladı olmayan Trump'tan istenmesini bekliyorsunuz deriz.

Hem şehitlerimize rahmet diliyorum, ailelere başsağlığı diliyorum."