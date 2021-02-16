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Süleyman Soylu: Pervin Buldan, biraz misafir edip bırakacaklar dedi

PKK'lı teröristlerin masum insanları Gara'ya kaçırmasının ardından Pervin Buldan'ın, "Biraz misafir edip bırakacaklar" dediği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te Gara'da yaşananlara ilişkin bilgilendirme yaparken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kişilerle ilgili HDP'nin tavrını da ortaya koydu.

PERVİN BULDAN: BİRAZ MİSAFİR EDİP BIRAKACAKLAR"

Bakan Soylu, AK Partili Özlem Zengin'in kaçırılanların serbest bırakılması için Pervin Buldan'ı aradığını, ancak "Biraz misafir edip, bırakacaklar." yanıtını aldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devlet burada her şeyi yapmıştır. Bu konuda da her türlü muhataplığı ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Özlem Zengin'in yüzü burada; bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edip, bırakacaklar' dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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