Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı. Bakan Soylu, ''6 Şubat depremleri bizim için milattır. Depremle küçük kıyameti yaşamış olduk'' dedi.

Bakan Süleyman Soylu TOGG hakkında ise, ''Araba sürmek güzel bir şey ama TOGG sürmek daha güzel bir şey. Çok esnek bir araba'' ifadelerinde bulundu.

"Çok esnek bir araç"

Bakan Soylu, "Araba sürmek güzel bir şey, Togg'u sürmek daha güzel bir şey. Çok esnek bir araba. Sempatik, sürüş sempatisi olan bir araba. Tasarımından tutun sürüş keyfine kadar her şey, güvenliğine kadar her şey en ince noktasına kadar iyi tasarlanmış, iyi realize edilmiş, bunun dışında da seri bir araba. Sessiz bir araba ve en önemlisi, otururken başka araçlara, böyle bir duygunuz var mı bilmiyorum ama 'öteki' gibisiniz." açıklamasında bulundu.

Deprem bölgesi hakkında da açıklamalarda bulunan Soylu, "Geçiçi barınmayı devam ettirmeyi çalışıyoruz. Vatandaşımız 1 sene sonra evine geçecek. Evet depremin bir yıkıcı etkisi oluyor, büyük maliyetleri oluyor. İnsanımızı, canımızı kaybediyoruz ama bu başka bir şey.

Biz 3 fay kırığına kadar çalıştık doğru, ama 7 fay kırığıyla ilk kez karşı karşıya kalıyoruz. 11 vilayetin tamamını etkileyen, vatandaşımızın deyimiyle 'küçük kıyamet'i yaşamış olduk. 26 bin sadece arama-kurtarma yapılan enkaz var, bu az bir rakam değil. Biz acil yıkılacak-yıkılmış binaların enkazlarını taşıyoruz." dedi.

İMECE'nin fırlatılması

Bakan Soylu, yerli uydu İMECE hakkında da konuştu. Soylu, "Yerli ve milli, TÜBİTAK tarafından üretilen ve artık görüntü aktarımı konusunda da gerek afet yönetimi olsun, gerek savunmada olsun... Bütün bunlarda kapasitemizi daha fazla genişletecek ve bizim olan bitr İMECE uydusuyla güne başladık. Bu konseptimiz, stratejimiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakanların milletvekili olması

Soylu, "Bakan da vekil de bayrak yarışı yapıyor. Milletin emanetini alıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Parlamenter sistem karşılaştırmasında en güzel örnek TOGG'dur.

Parlamenter sistem olsaydı, pandemide, dolar saldırısında hükümet düşmüştü. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi krizlere panzehirdir." diyerek sözlerini noktaladı.