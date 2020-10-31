Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüs son haftalarda ülkemizde yükselişe geçti. Son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da corona virüse yakalandı. Kişisel Twitter hesabından corona virüse yakalandığını ifade eden Süleyman Soylu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Süleyman Soylu, eşi ve kızının da corona virüs testinin pozitif çıktığını, tedavilerinin hastanede devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüse yakalandığını fakat sağlık durumunun gayet iyi olduğunu paylaştı.

"Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test sonucunda; eşim, kızım ve benim corona virüs testim pozitif çıktı.

Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz.

Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."