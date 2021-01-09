Süleyman Soylu: "Kaftancıoğlu terör örgütlerinin elemanıdır"

Soylu, ''Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır'' açıklamasını yaptı.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır.

DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.

MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak,

PKK’nın kurucularından Sakine Cansız,

DHKP-C’li Ebru Timtik...

Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır.