Süleyman Soylu: "Kaftancıoğlu terör örgütlerinin elemanıdır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.
Soylu, ''Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır'' açıklamasını yaptı.
Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır.
DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.
MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak,
PKK’nın kurucularından Sakine Cansız,
DHKP-C’li Ebru Timtik...
Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır.
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