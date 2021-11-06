Sular çekildi baraj altındaki tarihi yapılar ortaya çıktı
Adana'nın Kozan ilçesinde yaz mevsiminde ısınan havalar ile beraber baraj suyunun çekilmesi Bizans ve Roma dönemine ait kilise ve tarihi yapıları ortaya çıkardı.
Adana’nın Kozan ilçesinde baraj gölünün sularının kuraklık ile birlikte çekilmesi tarihi yapıları gün ortaya çıkardı. Yıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıkan tarihi yapılar İhlas Haber Ajansı tarafından havadan drone ile görüntülendi.
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Kozan Barajı suları altında kalan Roma ve Bizans dönemine ait Kara Kilise ve kilise görevlilerine ait evler, vatandaşların ilgi odağı oldu.
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Yozgat Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Sefa Aktaş, bölgeye tarihi yapıyı görmek için geldiğini belirterek “1967 yılında yapımı başlanan ve 1973 yılında yapımı tamamlanan bir baraj burası. Kilgen çayı olduğu için burada bir köprü inşa edilmiş.
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Barajın yüzde 60 civarında kuraklık nedeni ile suların çekilmesi sonucu Kara Kilise gün yüzüne çıkmış.
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