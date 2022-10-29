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Sulama kanalına düşen 2 kardeş boğuldu

 Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalının çevresinde oynayan Yusuf (12) ve kardeşi İbrahim B. (10) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk suya düştü.

Çocukların gözden kaybolması üzerine, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar tarafından çocuklardan biri sudan çıkarılırken, Yusuf ve kardeşi İbrahim ise İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekiplerince bulunarak sağlık personeline teslim edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan iki kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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