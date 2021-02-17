Sudan'ın ilk down sendromlular merkezi Türk hayırseverlerin destekleriyle açıldı

Sudan Down Sendromlular Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, bazı Türk iş insanları ve down sendromlu öğrencilerin aileleri katıldı.

İki ülke marşlarının okunmasıyla başlayan törende, down sendromlu gençler, yöresel dans ve oyun gösterisi sundu.

Açılışın ardından gençler, törene katılanlara ikramda bulundu.

Büyükelçi Neziroğlu, AA muhabirine, Sudan Down Sendromlular Merkezi'nin bulunduğu binanın bir yıllık kirasının, bir Türk iş insanı tarafından ödendiğini belirterek, "Tefrişatında yine Türk iş adamlarımızın katkısı oldu. Merkeze geçen yıl kuruluş aşamasından bu yana büyükelçiliğimiz olarak destek veriyoruz." dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna (TÖSFED) ise çocuklara eşofman ve spor malzemeleri desteği nedeniyle teşekkür eden Neziroğlu, şunları kaydetti:

"Biz, onları TÖSFED'in davetlisi olarak Türkiye'ye gönderecektik ancak salgın çıkınca erteledik. Türkiye'de dowm sendromlu çocuklardan nasıl Avrupa ve dünya şampiyona çıkıyorsa TÖSFED'in de katkılarıyla Sudan'dan Afrika ve dünya şampiyonları çıkaracağız inşallah. Dostluğumuz, her alanda katlanarak ve güçlenerek devam edecek."

Hartum'da "Down Cafe" açılacak

Sudan Down Sendromlular Merkezi Müdürü İbtihac Muhammed Ohac da bugün ülkede down sendromluların rehabilitasyon ve eğitimi için kurulan ilk merkezin açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Merkezden, 2 yaşından 25 yaşına kadar 75 down sendromlu bireyin faydalandığını aktaran Ohac, şöyle devam etti:

"Rehabilitasyon, mesleki eğitim, fizyoterapi ve akademik eğitim programlarımız var. Ayrıca mezun öğrencilerimize istihdam sağlanmasına yönelik çeşitli projeler yürütüyoruz. Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, down sendromlu kızların sosyal hayata katılımlarını artıracak bir kafe açma sözü verdi. Kardeş Türk halkına, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğine ve Türk iş adamlarına destekleri için müteşekkiriz."

Ohac, "Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ile aramızdaki iletişimin ve desteğin devam etmesini temenni ediyorum. Yanımızda oldukları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.