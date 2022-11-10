Sudan'daki Bica kabilesi, merkezi hükümetten bağımsızlığını ilan etti!

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Bica Kabile Konseyi, bölge halkı tarafından tanınan ve bu halk tarafından resmen yetkilendirilmiş egemen bir otoritedir. Bica Kabile Konseyi Yüksek Kurulu'nun bölgenin yasama meclisi olduğunu ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bölgenin özerk bir yönetime kavuşabilmesi için gerekli çalışmaları yürütecek komitelerin de kurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal kaynaklarımıza, zenginliklerimize ve özgürlüğümüze el koyan gerek Hartum hükümeti, gerekse diğer herhangi merkezi bir otorite ya da kurumu bölgesel geçici yönetim ile Sudan hükümeti arasında bir anlaşma olmadan tanımayacağımızı duyuruyoruz."

Açıklamada ayrıca konseyin, insanların haklarını savunmak ve halkın güvenliğini sağlamak için düzenli askeri ve emniyet gücü teşkilatını kurma hakkı olduğu da ileri sürüldü.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da, 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

Kabile mensupları, barış anlaşmasının Sudan'ın doğusuyla ilgili maddelerinin iptali, bölgeyi ilgilendiren konularda hükümetle müzakere platformu oluşturulması, kaynakların bölgeye verilmesi, bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay alması ve bölgenin merkezi yönetimde adil şekilde temsili gibi taleplerin yerine getirilmesi için 17 Eylül 2021'de başlattığı hükümet karşıtı protestolarda, hava ve deniz limanlarını, kara yolları ile başkent Hartum'a petrol sevkiyatının yapıldığı tek boru hattının bulunduğu istasyonu kapatmıştı.

Sudan hükümeti, Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan Limanı'nın ve başkente giden kara yolunun protestocularca kapatılmasının ilaç, gıda ve yakıt krizine yol açtığını belirterek milyonlarca Sudanlının zarar gördüğü protesto yöntemlerinden vazgeçilmesi ve diyalogla sorunun çözülmesi çağrısı yapmıştı.

Sudan yönetimi ile bölgedeki kabilelerin temsilcileri arasında birtakım anlaşmalar imzalansa da nihai olarak krize çözüm bulunamamıştı.