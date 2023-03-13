AjansHaber.com.tr Dünya Sudan'da madende göçük meydana geldi! 5 işçi öldü!

Sudan'da madende göçük meydana geldi! 5 işçi öldü!

Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti.

Eyaletin Butana ilçesine bağlı Şavır bölgesinde yaşanan maden kazasında, 5 madenci yaşamını yitirdi, yaralı 5 madenci hastaneye kaldırıldı.

Kaza mahallinde incelemelerde bulunan Butana Kaymakamlığı yetkilisi Hasan Taceddin, maden işçilerine, benzer üzücü hadiselerin yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmaları çağrısında bulundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Silikon Vadisi Banka'sı kurtarılamayacak durumda!
Türkiye, Rusya, Esed ve İran bir araya geliyor!
Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı!
Nobel Edebiyat Ödüllü Japon yazar vefat etti!
Macaristan'da korkunç kaza!
Tahıl koridoru Anlaşması uzatıldı!
Savunma sanayisine 5 milyar sterlin yatırım!