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Sudan ve Mısır ordusu askeri tatbikat düzenliyor

Sudan ordusu ile Mısır ordusu, Sudan'ın güneyindeki Kardavan kentinde "Nil'in Muhafızları" adlı ortak askeri tatbikat başlattı.

Sudan ordusu ile Mısır ordusunun ortak tatbikatı başladı. Kardavan kentinde başlayan tatbikatın adı: "Nil'in Muhafızları"

Sudan ordusunda görevli bir yetkili, tatbikatın ilk kısmının kentin Ummu Siyala adlı bölgesinde düzenlendiğini söyledi. Ayrıca "Nil'in Muhafızları" tatbikatının Mısır ve Sudan ordusunun askeri kabiliyet ve yeteneklerini artıracağını da ifade etti. 

Tatbikat Mervi şehrinde tamamlanacak.

Nil’in Muhafızları tatbikatı 22 Mayıs’ta duyurulmuştu

Sudan ordusu 22 Mayıs'ta yapılan açıklamada Mısır ordusuyla "Nil'in Muhafızları" adıyla askeri tatbikat düzenleneceğini ve tatbikatın 26-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Mısır ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai de Mısır ordusuna bağlı kara, hava ve deniz kuvvetlerinin Sudan'a ulaştığını açıklamıştı.

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