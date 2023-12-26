Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyet güçlerine verildi!

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göreve başladıkları ilk günden itibaren Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini kaydeden Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun." ifadelerini kullandı.