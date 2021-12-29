Şubesiz bankacılıkta düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca hazırlanan ve Resmi gazetede yayımlanan “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik” 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, dijital bankacılığın faaliyet esaslarını belirleyen yönetmelik ile bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve finansal kapsayıcılığın artırılması hedefleniyor.

2022'de başlıyor

Şubesiz faaliyet gösterecek bu bankalar için hazırlanan yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından yalnızca dijital kanallar üzerinden müşterilerine hizmet verecek bankalar, BDDK’ya başvurarak gerekli izinleri almaları halinde önümüzdeki yıldan itibaren sektörde faaliyet göstermeye başlayabilecekler.

Finans sektörü için dönüm noktası

BDDK’dan yapılan açıklamada, şube olmaksızın sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verecek bankaların hayatımıza girmesi ve servis bankacılığı yoluyla inovatif sayısız iş modeline imkân sağlaması açısından ülkemizin finans sektörü ve fintek ekosisteminin gelişimi için önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.