Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 26,96 ile dolmalık biberde yaşanırken en çok ucuzlayan ürün, yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu.

Verilere göre, geçen ay dolmalık biberdeki fiyat artışını yüzde 19,92 ile kabak, yüzde 19,47 ile salatalık izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,06 ile patlıcan, yüzde 15.06 ile limon, yüzde 13,97 ile mandalina yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu. Bunu yüzde 14,11 ile karnabahar, yüzde 10,42 ile ıspanak, yüzde 9,22 ile kolonya, yüzde 8,93 ile yumurta takip etti.

Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %16,92, aylık %0,79 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,75 artış gerçekleşti.