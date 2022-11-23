Subaşı: "Türkiye'nin mücadelesi sürecek"

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör mevzilerine ve unsurlarına yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı düzenlediğini anımsattı.

HDP'liler ile bazı CHP milletvekillerinin de içinde yer aldığı kişi ve grupların, TSK'yi hedef alan açıklamalar yaptığını dile getiren Subaşı, "PKK/PYD/YPG terör örgütlerini, bunların destekçilerini, yaptıkları terörü kınıyorum, lanetliyorum. Türkiye'nin, sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele harekatları meşru bir haktır. Türkiye kendisine yönelen iç ve dış tehditlere karşı haklı mücadelesine devam edecektir." diye konuştu.

Seçimlere sayılı günlerin kaldığına ve kimin iktidar olacağına milletin karar vereceğine dikkati çeken Subaşı, "Cumhur İttifakı nasıl doğal bir ittifak ise Millet İttifakı da o kadar doğal olmayan, zorlama ile oluşmuş yapay bir ittifaktır. Tek gayeleri, amaçları Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidardan gitsin de ne olursa olsun." değerlendirmesinde bulundu.