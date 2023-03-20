Subaşı, Bor Kardür Tesisi’ni değerlendirdi!

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Balıkesir'in, dün tarihi günlerden birini yaşadığını, 2019'da temeli atılan Bandırma Bor Karbür Tesisi'nin açılışının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Cevherin, mücevhere dönüştürüldüğü tesisin, Türkiye'nin geleceğine büyük katkı sunacağını ifade eden Subaşı, "Yapılan hamlelerle, enerjiyi daha verimli kılan çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Artık doğal kaynaklarımızı, yurt dışına ihraç ederken hammadde şeklinde değil uç ürün ve ileri teknolojik ürünler olarak ihraç etmeye başladık." diye konuştu.

Türkiye'nin bor madeninde dünya rezervinin yüzde 73'üne sahip olduğunu anımsatan Subaşı, yenilenebilir enerji kaynağı olan madenin, savunma sanayiden cam sektörüne, seramikten tarıma, temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanıldığını aktardı.

Subaşı, yer altından çıkarılarak tonu 150 dolardan ihraç edilen bor cevherinin, bugün ileri teknolojik ürün olarak ortaya çıkarılması sonucunda tonunun 4 milyon 200 bin dolara çıkan rakamlara ulaştığını vurgulayarak, "Bu tesis sayesinde Balıkesir dünya pazarında merkez bir şehir haline gelecektir." dedi.