Su altı uzmanları Düden'e daldı: Evsel kirlilik kanıtlandı

Burdur'da başlayan Düden Çayı yer altı ve yer üstünde kilometrelerce ilerleyerek Antalya'da denize dökülüyor. Ancak Düden Çayı bugünlerde adeta can çekişiyor.

Su altı uzmanları çevre felaketinin biyolojik çeşitliliğe etkisini tespit etmek üzere kolları sıvadı.Uzmanlar sorunun kaynağını tespit etmek için Düden Şelalesi'nin alttan gelen galerisine daldı. Dalgıçların gördükleri manzara korkunç tabloyu gün yüzüne çıkarttı.

Çevre felaketi biyolojik çeşitliliği yok etti

Görüş mesafesinin azaldığı, suyun yeşerdiği de gözlendi. Yosunlanma evsel atıkların Düden Çayı'na karıştığının kanıtı niteliğindeydi. Ayrıca yosunların üzerinde yağımsı, çamur tabakasına benzer, siyah bir kaygan zemin tabaka da görüldü.

“Düden'e sahip çıkmak Antalya'ya sahip çıkmaktır”

Suya foseptik ve kimyasal atıkların sızdığı da tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu şunları söyledi:

''Geçmişte girdiğimiz zaman önümüzde balık sürüleri giderdi, bizim ışıklarımızın önünde onları görürdük. Sürü halinde balıklar da bizimle galerinin içerisine doğru ilerlerdi. Bu görüntüyü bugün göremedik. Düden'e sahip çıkmak Antalya'ya sahip çıkmaktır. Düden geçmişinden bu yana oldukça önemli bir akarsu. Tarih boyunca da Antalya'ya güzellik, yeşillik, bereket vermiştir.''

Öte yandan su altı çekimlerinde cep telefonu, soda şişesi, bozuk para gibi görüntüler de kameralara yansıdı.