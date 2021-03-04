'Stop Erdoğan' ilanına ABD'li Türklerden tepki

ABD'nin New York kentinde FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırıldı. Türkler de "Gülen'i durdurun", "PKK/YPG/PYD'yi durdurun" yazılı araçlarla şehirde tur attı

FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden oldu.

TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye yönelik karalama kampanyasını içeren reklamının Türk-Amerikan toplumunu çok öfkelendirdiğini belirterek, "ABD'de yaşayan Türk toplumu üyeleri ilanı yayımlayan reklam şirketini telefon ve e-posta ile protesto yağmuruna tuttu." dedi.

FETÖ'cülerin 'Stop Erdoğan' ilanına ABD'de yaşayan Türklerden tepki



🔹Türkler, işlek caddelerden geçerek araçların üzerinde yazılı "STOP FETO GULEN CRIMINAL" (Fetullah Gülen suçlusunu durdurun) ve "STOP PKK=PYD=YPG TERROR" dijital görselleri ile cevap verdi. pic.twitter.com/2psssxHNEa — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 4, 2021

Mutlu, yüzlerce Türk vatandaşının tepkisinin yanı sıra TASC yönetimi olarak ilanı veren reklam şirketi yöneticilerine ulaştıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Onlara FETÖ denilen örgütün, başta Türkiye'deki darbe kalkışması olmak üzere tüm faaliyetlerini ve karanlık yüzünü anlattık. Bize, bunlardan haberdar olmadıklarını, sadece ticari bir kuruluş olarak verilen reklamı yayınladıklarını söylediler. Biz de tamamen çarpıtmadan ibaret bu reklamın Türk-Amerikan toplumunu incittiğini ve eğer kaldırmazlarsa iftiradan dava açacağımızı belirttik. Türk toplumunun kararlığını görünce ilanı kaldırdılar."

TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir de Türk Amerikan toplumunun FETÖ mensuplarının karalama kampanyasına karşı sesini yükseltmesinden gurur duyduğunu söyleyerek, "ABD'de artık haksızlığa karşı tek ses olan, cesurca tepkisini gösteren, davasına sahip çıkan bir Türk diasporası oluşuyor. Bu ilana karşı gösterdiği tepki ile Türk-Amerikan toplumu bunu kanıtladı." şeklinde konuştu.

TÜRKLER'DEN SERT CEVAP

FETÖ'cülerin New York'un en işlek caddelerinden Times Meydanı'na yer alan reklam panolarına verdiği 'Stop Erdoğan' ilanına, ABD'deki Türkler, 'Fetullah Gülen suçlusunu durdurun' şeklinde cevap verdi.

New York'taki Times Meydanı'nda yer alan dijital reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından biri olduğu bilinen "Silenced Turkey" oluşumu, devasa reklam panolarına "Stop Erdogan" (Erdoğan'ı durdurun) yazılarını yazdırdı.

"STOP FETO GULEN CRIMINAL"

ABD'de yaşayan Türkler, işlek caddelerden geçerek bazı büyük araçların üzerinde yazılı "STOP FETO GULEN CRIMINAL" (Fetullah Gülen suçlusunu durdurun) ve "STOP PKK=PYD=YPG TERROR" (PKK=PYD=YPG terörünü durdurun) dijital görselleri ile cevap verdi.