Stoltenberg'ten S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda "Transatlantik Bağı Güçlendirmek" konulu sohbet toplantısı düzenledi.

"NATO SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÖNEMLİ PLATFORM"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye konusunda bazı görüş ayrılıkları ve özellikle S-400 hava savunma sisteminin tedariki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda endişeler bulunduğunu ifade etti.

Kendisinin de Türk yetkililerle bu konuları ele aldığını belirten Stoltenberg, "NATO, müttefiklerin oturup sorunlarını konuşma ve çözüm bulmaya çalışmaları için önemli bir platform görevi üstleniyor." dedi.



Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için kurulan mekanizmanın önemli olduğunu belirtti.

Siyasi görüş ayrılıklarının üstesinden gelmek için güçlü kurumlara ihtiyaç olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO, tüm görüş ayrılıklarına rağmen temel görevi olan ortak savunmayı sağlamayı başarıyor." değerlendirmesinde bulundu.