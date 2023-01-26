Stoltenberg ve İsveç Başbakanı NATO üyelik sürecini görüştü

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kristersson ile görüştüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını koruması için verilen desteğin güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "İsveç'in NATO üyelik sürecini tamamlamasının önemine de değindik." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri açıklamalarında sık sık Türkiye'nin güvenlik kaygılarının meşru olduğunu, Üçlü Ahitname çerçevesince Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini onaylayacağından emin olduğunu dile getiriyor.