Stoltenberg: 'Silah kontrolü' zirvenin ana gündemlerinden olacak

Stoltenberg, Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ile NATO'nun Brüksel'deki karargahında görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

"ABD Başkanı Biden'ı birkaç hafta içinde Brüksel'de ağırlamak için sabırsızlanıyorum." diyen Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Buluştuğumuzda NATO'nun Rusya ile ilişkisinden, NATO'nun daha iddialı ve komşulara karşı agresif eylemlerinden sorumlu bir Rusya'ya nasıl uyum sağlayacağına ve 2030 gündemimize kadar pek çok konuyu görüşeceğimize eminim."

Stoltenberg, 14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi'nde ele alınacak en önemli konulardan birinin silah kontrolü olacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in silah kontrolü anlaşmasının kapsamını genişletmek anlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirten Stoltenberg, daha fazla silah sisteminin anlaşma kapsamına alınması gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, Biden'ın zirveden sonra Moskova'ya geçerek, Putin ile bu hususu görüşeceğine işaret etti ve ziyaretin NATO'nun Rusya ile diyalog stratejisi kapsamında olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna ve Gürcistan'a destek vurgusu

Rusya'nın son dönemde Ukrayna'nın çevresine askeri yığınak yapması göz önüne alındığında NATO'nun tedbirli olmasının önemli olduğunu dile getiren Stoltenberg, zirveden bu yönde açık bir birlik mesajı çıkacağına inandığını ifade etti.

Stoltenberg, Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan'ın da egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleyeceklerinin altını çizerek, bunun Rusya tarafından toprak bütünlüklerinin ihlal edilmesi nedeniyle önem arz ettiğini kaydetti.