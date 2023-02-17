STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği sürüyor

Yeryüzü Çocukları Derneği, depremzede çocuklar için "Oyuncak İyileştirir" kampanyası başlattı.

Kampanyayla, çocukların bu süreci daha az hasarla atlatması ve geleceğe dair hayat kurgularını daha sağlıklı yapmaları hedefleniyor.

Grup oyunlarının oynanmasını sağlayacak ve travmaların atlatılması noktasında yardımcı olacak jenga, satranç ve lego gibi oyuncaklar bölgeye gönderilecek. Bireysel oyunlar için ise peluş bebek, araba gibi oyuncaklar kampanya bünyesinde toplanacak.

Deprem bölgesinde kurulacak oyun çadırında psikososyal destek ekibi gözetiminde oyuncaklar çocuklara verilecek.

TGB, 2 bin gönüllüsüyle depremzedelere destek veriyor

Türkiye Gençlik Birliğinin (TGB) başlattığı "Deprem Gönüllüsü Ol" kampanyasına 2 bin kişi katıldı.

Kampanyayla öğrenciler arasında dayanışma oluşturan TGB, deprem bölgesine 12 tır yardım malzemesi gönderdi.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, İlim ve Medeniyet Derneği, Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği ve beraberindeki yerel derneklerle Adıyaman'ın Merkez Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Şeref Cengiz İlkokulunda kurdukları afet koordinasyon merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde, UMKE sağlık çadırı, mutfak aş çadırı, mescit, giyim çadırı, berber çadırı, seyyar tuvalet ve banyo bulunuyor.

Gönüllüler tarafından şu ana kadar yardım başvurusunda bulunan köylerin yüzde 80’ine yardımlar ulaştırılırken, koordinasyon merkezinde yaklaşık 2 bin 500 aileye ve 10 bin kişiye yardım yapıldı.

Kurulan aşevi çadırında ise günlük 3 bin 500 kişiye sıcak yemek veriliyor.

Somuncu Baba Derneğinden depremzedelere destek

Genel merkezi Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Es-Seyyid Osman Hulüsi Vakfı ile işbirliği protokolü imzalayan Somuncu Baba Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, depremlerin yaşandığı ilk gün dernek hesaplarına gelen nakdi yardımları AFAD'a ulaştırdı.

Dernek, İstanbul'dan temin edilen gıda, kıyafet ve temizlik ürünü gibi yardım malzemelerini tırlarla bölgeye gönderdi.

Malatya'daki depremzedelere kuru gıda, soba ve yakacak yardımı, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Elbistan ilçeleri ile köylerindeki depremzedelere de kışlık kıyafet ve soba götürüldü.

SAR Arama Kurtarma Derneği 600 gönüllüsüyle sahada

SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği de deprem bölgesinde yıkıma uğrayan 5 ilde 600 gönüllüsü ile depremin ilk dakikalarından itibaren arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

Dernek, bölgede yaptığı çalışmalarda 200'ü aşkın kişinin enkaz altından sağ kurtarılmasına vesile oldu.

Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ediyor.