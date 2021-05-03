STK’lar Fransa'nın refakatsiz sığınmacılara kötü muamelesini BM'ye şikayet etti

Sivil toplum kuruluşu Utopia 56’dan yapılan açıklamada, Fransa Çocuk Hakları Dernekleri Konseyi (COFRADE) ile Kids Empowerment’ın, çocuk hakları dernekleri ve vatandaşlık kolektiflerinin desteğiyle, BM Çocuk Hakları Komitesine başvuru yaptığı belirtildi.

Açıklamada, başvuruda, ülkeye gelen yaşı küçük ve refakatsiz sığınmacıların haklarının Paris yönetimince ciddi ve sistematik ihlallerinin araştırılmasının istendiği ifade edildi.

Fransa’nın Çocuk Hakları Uluslararası Sözleşmesi’ne taraf olduğu vurgulanan açıklamada, komitenin başvuruyu kabul ettiği, bunun Fransa’da geçerli düzenleyici çerçevenin reformu ve sorunlu yerel uygulamaların iyileştirilmesi yönünde bir adım olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, komiteye söz konusu ihlallere dair nicel ve nitel veriler içeren 80 sayfalık doküman sağlandığı ve bu verilerin Fransa’da ebeveynlerinin korumasından mahrum kalan çocukların haklarının korunmadığını gösterdiği aktarıldı.

Bazı çocukların "reşit olmadığı" gerekçesiyle ulusal çocuk koruma sisteminden mahrum bırakıldığı ifade edilen açıklamada, ülke topraklarında bu çocuklara eşit davranılmadığının altı çizildi.

Fransa’da "reşit olmama varsayımının" yasal olarak tanınmadığı vurgulanan açıklamada, Komite'nin müdahalesinin bunun kabulünü sağlaması gerektiğine işaret edildi.

Utopia 56 Paris Koordinatörü Mael De Marcellus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fransa, ülkeye ulaşan ve reşit olmayan refakatsiz çocuklara dair sorumluluğunu yerine getirmiyor, çocuklar sokaklara terk ediliyor." dedi.

Sahip çıkılan çocuklara da tutuldukları barınma evlerinde sosyopsikolojik destek verilmediğini ve bu çocuklar hakkında bilgi edinme imkanı da tanınmadığını vurgulayan Marcellus, 18 yaşındaki çocuklar için ise hiçbir şey yapılmadığına dikkati çekti.