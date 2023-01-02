Starbucks'ta kahve lüks oldu!
ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın 5 Ocak'tan itibaren tüm kahve fiyatlarında yüzde 30'a yakın zam yapılacağı iddia ediliyor. İşte Starbucks'ın zammlı fiyatları!
Zam haberi henüz kurumsal hesaplardan duyurulmasa da mağazalara gidildiğinde yeni fiyat tablolarının görüldüğü iddia ediliyor.
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Sosyal medyada paylaşılan görsellere göre yeni fiyat listesini görmek mümkün.
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Paylaşılan yeni fiyat listesine göre filtre kahve fiyatları şöyle:
Küçük boy filtre kahve 32.00 lira
Orta boy kahve 36.00 lira
Büyük boy kahve 41.00 lira
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Mocha fiyatları:
Küçük boy 53.00 lira
Orta boy 61.00 lira
Büyük boy 67.00 lira
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