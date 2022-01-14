SSK ve Bağ-Kur aylık ödeme günlerine düzenleme
SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk geldiği günler de zamanında ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, SSK ve Bağ-Kur aylıklarının ödeme günlerine ilişkin düzenleme yapıldı.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi. Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyet giderildi.
Yorumlar