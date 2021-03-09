SSB'den Türk savaş gemileri için lazer silah projesi

Elektromanyetik Top ve Lazer Silah Sistemi teknolojisi geliştikçe, deniz platformlarına yönelik silah sistemi çeşitliliğinde de bir artış yaşanmakta. Halihazırda elektromanyetik top ve lazer silah sistemleri, ABD ve Çin gibi bazı gelişmiş ülke donanmaları tarafından kullanıma alınmış durumda. Bu alanda bomba bir haber de Türkiye'den geldi.

SSB Deniz Araçları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bir sunumdan edinilen bilgiye göre; Türk savunma sanayii şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) öncülüğünde lazer silah sistemi geliştiriyorlar. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen geliştirilen lazer silah sisteminin, sunumdaki sıralamaya göre; METEKSAN ana yükleniciliğinde, ASELSAN ve TÜBİTAK alt yükleniciliğinde geliştirildiği tahmin edilmekte.

Söz konusu silah sisteminin, inşa faaliyetlerine yönelik planlamaların devam ettiği TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhripleri'lerinde (HSHM) kullanılması bekleniyor.

METEKSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM'in lazer teknolojileri alanındaki birtakım çözümleri, daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. TÜBİTAK-BİLGEM'in hem araç üstü hem de platforma yönelik lazer silah sistemi çözümleri mevcut. METEKSAN ise bu alanda, "Türkiye'de ilk" olma özelliğine sahip birtakım projeler yürütmekte.

KAYNAK: SAVUNMASANAYİST