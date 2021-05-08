SSB Başkanı Demir 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ambargolardan sonra güçlendirilmesine hız verdikleri CATS kameranın da SİHA'larla beraber hizmete girdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını bildirdi.

Demir, ambargolardan sonra güçlendirilmesine hız verdikleri CATS kameranın da SİHA'larla beraber hizmete girdiğini kaydetti.

✅ @jandarma ve @EmniyetGM’ye yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarımızı yaptık.



Ambargolardan sonra güçlendirmesine hız verdiğimiz CATS kameralarımızı da SİHA’larımızla beraber hizmete verdik.



Güvenlik güçlerimize hayırlı olsun!



➡️ @TC_icisleri

➡️ @aselsan

➡️ @Baykar_Savunma pic.twitter.com/7uV8lNpBmQ