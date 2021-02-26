SSB Başkanı Demir beklenen müjdeyi açıkladı

Sosyal medya hesabı Twitter'dan "Sevindirici bir gelişmenin haberini aldık, birazdan sizlerle de paylaşacağım, beklemede kalın" mesajını paylaşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, merakla beklenen açıklamayı yaptı: "ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek."

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan heyecanlandıran bir paylaşımda bulunmuş ve "Sevindirici bir gelişmenin haberini aldık, birazdan sizlerle de paylaşacağım, beklemede kalın" demişti.

Demir daha sonra attığı mesajda, "SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı. ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek" ifadelerini kullandı.