SSB Başkanı Demir: Altay tankının testlerine başlamak üzereyiz

Prof. Demir'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

HAVELSAN'ın adı Havacılık Elektronik Sanayi. Kontrole girdiğinizde kara, hava, deniz oluyor. Şirketlerimiz oldukça büyüdü. Bazı birimler 'Bunu yaptık, bunu da yapalım' diyerek kaygan zemine girebiliyorlar. KOBİ ve küçük şirketlerimizin ezilmeden orta güçlü şirketlerimizin ortaya çıkmasında daha hassas oluyoruz. Bu girişkenlik iş hacmi, ciroda alt birimlerin hevesleriyle oluyor. Çok sert sınırlar koymak da doğru değil. Uzun bir geçmiş var. Ana merkezde kalan en önemli konu simülatörler oldu. HAVELSAN çok önemli uzmanlık kazandı. Yazılımda gelişmeler başladı. Şu anda insansız deniz araçlarından, kara, hava araçlarına kadar belirli alanlarda dokunuşlar başladı.

"HAVELSAN dünyada üçüncü şirkete doğru yol alıyor"

HAVELSAN askeri uçakların simülatörleri konusunda belirli kabiliyetleri geliştirmişti. Buna siviller de eklendi. THY ile ortaklık yaparak böyle bir konuya giriş yapıldı. THY dışarıdan sipariş verdiği bazı simülatörler yerine HAVELSAN'dan sipariş verdi. Sivil alanda sadece temel olarak iki şirketin domine ettiği alanda dünyada üçüncü bir şirket olmaya doğru yol alıyor. Askeri alanda savunmada geliştirdiğimiz birçok konunun sivil alanda uygulamalarını düşündük.

"Aksungur'la GSM sistemini felaket bölgesine gönderdik"

Felaketin büyüklüğünü görmek lazım. Bir şehirde bir bölgede olsaydı telekomünikasyon şirketleri bir şehre yoğunlaşırdı. Felaket olduğu anda prototip dediğimiz sistemi bir an önce deprem bölgesine gönderelim dedik. Aksungur'a konmuş GSM sistemini felaket bölgesine gönderdik. ANKA üzerinde başka bir baz istasyonu denedik. Gerek harekât ortamı gerekse felaket anlamında kullanmak için bunlar gerekli. Bunun çok yaygınlaştırılmış durumu çok daha geniş ölçüde hizmete vesile olabilir. İnşallah bunu hızlandırarak devam edeceğiz.

"Geminin üzerinde yılın sonunda TB3'ü görmüş olacağız"

Orijinal tasarım olarak bir adı havuzlu çıkartma gemisi, diğer atı çok maksatlı amfibi gemi diye başladı. Proje ilerledi. Üzerinde helikopterlerin inip kalkması düşünülüyordu. Gemimiz olgunlaşmaya başladığında projenin talepleri oluşturma safhası 10 seneye kadar gidiyor. Bunu biz 6,5 yılda yaptık. Orijinal düşünceden bir adım öne geçerek bu gemimize SİHA'ların inip kalkması fikrini Selçuk Bey'le görüştük. Selçuk Bey belirli hazırlıklar yapmış olduğunu söyledi. Böylece çevrim başladı. 7 sene öncesinde bu kadar SİHA'mız yoktu. Kamuoyunda uçak gemisi olarak biliniyor. İHA ve SİHA'larda bir uçak. Hızla TB 3 geliştirildi, Akıncı ve Hür-Jet bunun üzerinde olabilir diye çalışmalar yapılıyor. TB3 hızla çalışıyor. Bizim beklentimiz bu yıl sonuna kadar bunun üzerinde TB3'ü göreceğiz. Daha sonra Akıncı ve Hür-Jet'i göreceğiz.

"Pandemi olmasaydı 7-8 ay önce devreye girecekti"

İspanyollar da bunu heyecanla karşıladılar. Savunma sanayi konusu milli bir konu. Böyle bir gemiyle gurur duymak yerine seçim propagandası demek. Pandemi olmasaydı 7-8 önce devreye girecekti. Bunun bir takvimi var, onu işleteceğiz. Bazı projelerimiz daha var. Bunların takvimi de işleyecek. Bunları mümkün kılan siyasi iradenin de hakkını vermek lazım. Kim olursa olsun şu gemiyi gördüğünde bu Türkiye'nin gururu ve bunu yapan siyasi iradeye mutlaka saygı duyması gerekiyor. Bu gemiye refakat edecek istif sınıfı firkateynlerimiz olacak. Onun da vakti gelecek. Artık tersanecilik sektörü çok büyüdü Türkiye'de. Bu gemiyi bir özel tersanemiz yaptı. Şu geminin milli ve yerli unsur olarak elde edilmesi kadar büyük maliyet avantajları da sağladığını unutmamamız gerekiyor. En az yüzde 35-40 fayda sağladı.

"Derya lojistik gemisi bu sene devreye girecek"

İsimleri bazen şirketlerimiz bazen kuvvetlerimiz koyuyor. Derya lojistik destek gemisi. Özel bir tersanemiz yapıyor. Bu giden filomuzun her türlü lojistik ihtiyacını taşıyacak, onlara destek verecek gemi. Bu da bu sene inşallah devreye girecek.

"MİR'le ilk defa torpido deniyoruz"

SİDA'lar insansız olarak bazen otonom bazen insan konabilecek noktalar kondu. Üzerinde füzeler olabilir. Denizden denize, denizden karaya, silah kuleleri olabilir, deniz harbi yapacak torpidolar olabilir. Mir ilk defa bu sistemlerle denizden karaya denedik, ama ilk defa torpido deniyoruz. Şu anda 5 firmamız SİDA yapıyorlar. 4 tanesi çeşitli fonksiyonlarını icra ettiler. Deniz harbi, deniz altı harbi gerekirse. Hava savunma, ayrıca elektronik harp. Geçen sene bir SİDA'mız NATO tatbikatında elektronik harp icra etti. İnsansız sistemlerimizin her türlü kabiliyetler kazandırılması yolculuğu bu. Deniz altına girecek modellerimiz olur. Ayrıca küçük insansız modellerini çalıştığımızı söylememiz lazım.

"Parmak sallayanlara 'hadi canım sen de' diyoruz"

Torpidonuzun ve SİDA'nızın yerli olması önemli. Deniz altından, deniz üstünden gelen tehlikeler geldi. Bunların yerli olması ayrı bir güzellik. SİDA, torpido, silah kuleniz yerli. En ufak şeyde parmak sallayanlara tabiri caizse 'hadi canım sen de' diyoruz.

HÜRJET 1 aydan daha kısa sürede uçurulacak

Uçuş dediğiniz şey çok emniyetli olması gerekiyor. Bütün sistemler hassas şekilde defalarca test ediliyor. Malum uçaklarda her sistem bir, iki veya üçü yedeklidir. Onların da test edilmesi gerekiyor. Uçağımız tamam aslında. Tekerlekleri yerden kestiği anda içindeki pilotumuzun milyonda bir bile risk almasını istemediğimiz için hassas bir şekilde çalışmalar devam ediyor. 1 ay belki daha az, şu anda sistemler kontrol ediyor, gün sayıyor. Bizim yerlileştirme olmazsa olmazımız. TUSAŞ'ın yaptığı tek uçak HÜRKUŞ'tu. Öğrendikçe süre daralıyor. HÜRJET'e ilk hedef eğitim amaçlı. İki pilotlu oluyor. Bir öğretmen bir öğrenci. Bir adım sonra yakın destek uçağı haline getireceğiz; yani silahlandıracağız.

"Ülke ismi veremiyoruz; çünkü birileri sıkıştırıyor"

Bu talep gelmeden proje ile ilgili sözleşme imzalanmadan TUSAŞ'ın inisiyatif alıp başlattığı proje. Buralardaki çalışan gençlerimizin edindiği tecrübe çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çabuk tecrübeyi elde edemezler. Gerçekten bulunmaz ve eşsiz bir fırsat. Kime ihracat yapacağımızı söylemiyoruz; çünkü birileri o ülkeleri sıkıştırıyor. Bazı projelerimizin gizli tutulması gerekiyor. Rekabet, oluşturabilecek ambargolar, ihraç konuların önüne geçilmesi, elemanlarınıza daha fazla kanca atılması ve bir sürü konu var.

"Milli muharip uçağının 2024'e sarkması çok muhtemel"

Her uçağın bir hangardan çıkışı, ilk piste koşturma ve sonra uçuş vardır. Milli Muharip Uçağı (MMU) da bu aşamaya geldi. Yer testleri yapılacak, motor çalıştırıldı. MMU çok akıllı, elektronik sistemin olduğu sofistike bir uçak. Kusurdun testlerden geçmesi gerekiyor. MMU'nun ilk uçuşu merak ediliyor. Temel Bey (Kotil) 2023'te uçuracağız dedi. Ben biraz daha temkinli davranıyorum. 2024'e sarkması çok muhtemel. Tabii ki çok hızlı gideceğiz. Biz geciktirerek üzmek yerine beklenenden erken uçurarak memnun etmeyi tercih ediyoruz.

"ALTAY tankının testlerine başlamak üzereyiz"

Bir prototip çıktı. Seri üretimiyle ilgili bir şirket imzaladı. Motoruyla ilgili daha önce size motoru ve güç paketini veren ülke geciktirmek ve vermemek gibi yola gittiğinde. Biz 18 ayda hattan çıkaracağız dedik. Bütün parametrelerin yerli yerinde olduğu zaman bu söz konusu. Alternatif yol bulmak zorundasınız. Yıllarca uğraştık. Şu anda uzun zaman ulaştıktan sonra Güney Kore'deki güç paketinin adapte edilmesi ve testleri tamamladık. Güney Kore'den gelecek güç paketiyle Altay tankımızı üretebiliriz dedik. Altay tankımıza ilave yetenekler kazandırılacak teknolojileri de edindik. Güney Kore'den gelen güç paketi ve bir dizi yenilikçi sistemler var. Artık kullanım testlerine başlayacağız. Altay tankımızın üzerinde çalışmaya başlayacağız.