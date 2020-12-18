Sri Lanka'da koronavirüsten ölenleri yakma kararı Müslümanları ayağa kaldırdı

Sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar Müslümanların cenazelerinin yakılmasına ilişkin Yüksek Mahkeme'ye itirazlarını iletti. Ancak Yüksek Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetti.

StraitTimes'ın haberine göre Sri Lanka'da Müslüman aileler, bu uygulamayı akrabalarının cenazelerini almayarak protesto etti. Sri Lankalı bir sağlık görevlisi, Müslüman ailelerin cenazelerini İslam'a uygun biçimde defnetmek istediklerini ve bu nedenle yaklaşık 10 gündür 19 cesedin sahipsiz olarak morgda beklediğini açıkladı.

NİSAN AYINDA ZORUNLU OLDU

Sri Lanka'da nisan ayında Kovid-19 kaynaklı ölümlerde cesetlerin yakılması zorunluluğu Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Eastern Eye sitesinin haberinde de ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 19 Müslümanın cenazesinin yakılmasına karşı yapılan itirazların reddedildiği belirtildi. Sri Lanka polisi 5 cenazenin bugün yakıldığını aktardı.

YÜKSEK MAHKEME İTİRAZLARI REDDETTİ

Sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar Müslümanların cenazelerinin yakılmasına ilişkin 12 dilekçeyle Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletti. Ancak Yüksek Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetti.

Birleşmiş Milletler'in Colombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'ya gönderdiği mektupta, Sri Lanka hükümetini Kovid-19 salgınıyla ilgili bu tür kararları gözden geçirmeye çağırdı. Sri Lanka Müslüman Konseyi de ülkede Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybeden kişilerin çoğunlukla Müslüman olduğunu açıkladı.

BEYAZ KURDELE BAĞLADILAR

Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasını protesto etti. Başkent Kolombo'da Kovid-19 yüzünden ölen çoğu kişinin cesetlerinin yakıldığı Borella Krematoryumu'nun önünde toplanan Katolik, Anglikan ve Metodist kiliselerine mensup rahipler, zorunlu uygulamaya tepki göstermek için binanın çitlerine beyaz kurdele bağladı.