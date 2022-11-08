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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1699 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,1 artışla 1 milyar 833 milyon 992 bin 225 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 ve 14.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 04.00'te 1699 lira 83 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 907 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 37 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1999 lira 97 kuruştan işlem gördü.

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