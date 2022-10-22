AjansHaber.com.tr Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 950 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,8 azalışla 1 milyar 218 milyon 449 bin 908 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-20.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 09.00'da 950 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 102 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 146 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 889 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Motorine indirim geliyor!
Borsa günü rekorlarla tamamladı!
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı!
Motorindeki indirim pompaya yansıdı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları