Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 949 bin 435 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 248 milyon 847 bin 785 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 416 lira 13 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 462 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 998 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 833 lira 65 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 221 milyon 394 bin 576 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 221 milyon 743 bin 615 metreküp olarak kayıtlara geçti.