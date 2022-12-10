Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 664 bin 800 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 230 bin 160 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 197 lira 11 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 243 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 773 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 621 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 158 milyon 550 bin 10 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 158 milyon 838 bin 161 metreküp olarak kayıtlara geçti.