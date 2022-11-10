Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 25 milyon 476 bin 315 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 38 milyon 736 bin 437 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 319 lira 14 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 195 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 958 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 679 lira 57 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 142 milyon 894 bin 881 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 144 milyon 121 bin 919 metreküp olarak kayıtlara geçti.