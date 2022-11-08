Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 35 bin 940 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 788 bin 399 lira 75 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 328 lira 65 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 330 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 968 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 688 lira 79 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 117 milyon 658 bin 399 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 460 bin 36 metreküp olarak kayıtlara geçti.