Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 872 bin 439 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 46 milyon 245 bin 253 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 477 lira 20 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 227 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 121 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 832 lira 88 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 106 milyon 658 bin 162 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 756 bin 201 metreküp olarak kayıtlara geçti.