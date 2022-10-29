Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 832 bin 975 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 109 milyon 579 bin 452 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 23 bin 499 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı 78 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 24 bin 204 lira 67 kuruş, satış fiyatı 22 bin 794 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 935 bin 943 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 482 bin 879 metreküp olarak kayıtlara geçti.