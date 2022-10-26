Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 180 milyon 940 bin 630 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 95 milyon 722 bin 600 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 24 bin 998 lira 75 kuruş, gaz ticaret miktarı 7 milyon 238 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 25 bin 748 lira 71 kuruş, satış fiyatı 24 bin 248 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 111 bin 483 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 126 milyon 904 bin 440 metreküp olarak kayıtlara geçti.